Банда з Рівного грабувала офіси та квартири [ Редактировать ]
У Рівному затримали серійних крадіїв. Двоє місцевих чоловіків обкрадали будинки, квартири, офіси та автомобілі. На їхньому рахунку понад дві сотні крадіжок - кажуть у поліції. Рецидивісти попалися під час чергової спроби обчистити магазин з електроінструментами. Нині обоє перебувають у слідчому ізоляторі, їм загрожує до шести років позбавлення волі.
"Вони вчиняли проникнення до помешкання шляхом злому. Вони знаряддя купували у господарських магазинах. Це фомки, викрутки. Вони спеціалізувались саме на проникненні через пластикові вікна, через пластикові двері", - говорить Василь Зелінській, керівник поліції Рівного.
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