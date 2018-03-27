В Одесі затримали озброєну банду іноземців. Впіймати злочинців допомогли медики - в лікарню міста доправили хлопця з вогнепальним пораненням. Молодик наполягав, що нібито поранився сам - попри це лікарі звернулися до поліції. Правоохоронці з'ясували, що хлопця поранили під час розбірок в одному з ресторанів міста.

Іншою стороною конфлікту були так звані "кримінальні туристи" з Азербайджану, раніше засуджені. Їх затримали. У злочинців вилучили зброю та боєприпаси викрадені з військових частин. У них конфіскували дві елітні автівки, одна з яких була на російській реєстрації. Тепер слідчі з'ясовують, з якою метою ті прибули до України.