Литва розширила "список Магнітського" і заборонила в'їзд ще 20 росіянам. Їхніх прізвищ - не розголошують, проте зазначають, що йдеться про осіб, які становлять загрозу для національної безпеки. Дотепер у "чорному списку" було 70 росіян, серед яких глава Чечні Рамзан Кадиров та керівник Слідчого Комітету Росії - Олександр Бастрикін.

Нагадаю, Литва ухвалила "закон Магнітського" торік у листопаді. Документ назвали іменем померлого 2009- року в російській в'зниці юриста Сергія Магнітського.