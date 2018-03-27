Литва розширила "список Магнітського" [ Редактировать ]
Литва розширила "список Магнітського" і заборонила в'їзд ще 20 росіянам. Їхніх прізвищ - не розголошують, проте зазначають, що йдеться про осіб, які становлять загрозу для національної безпеки. Дотепер у "чорному списку" було 70 росіян, серед яких глава Чечні Рамзан Кадиров та керівник Слідчого Комітету Росії - Олександр Бастрикін.
Нагадаю, Литва ухвалила "закон Магнітського" торік у листопаді. Документ назвали іменем померлого 2009- року в російській в'зниці юриста Сергія Магнітського.
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