Великдень-2018: вулицями Сан-Сальвадору ходять чорти [ Редактировать ]
Чорти, які ходять вулицями Сальвадора, і шмагають перехожих батогами. Так щороку в країні розпочинаються приготування до Великодня. Люди мають звільнитися від гріхів через "страждання". Звісно, усе відбувається символічно і більше скидається на вуличне шоу.
Перевдягнені у червоні костюми бісів учасники імітують побиття пересічних громадян. Наприкінці спектаклю просто неба з'являється актор у ролі Ісуса із дзвоником у руках і дарує прощення вірянам.
по теме
У Сальвадорі чорти з батогами полюють на перехожих
Чорти, які ходять вулицями Сальвадора, і шмагають перехожих батогами. Так щороку в країні розпочинаються приготування до Великодня. Люди мають звільнитися від гріхів через "страждання". - Звісно - усе відбувається символічно і більше скидається на вуличне шоу.
Вербное воскресенье 2018: что категорически нельзя делать
Вербное воскресенье - это один из самых радостных и светлых православных праздников.
Страстная неделя 2018: что категорически нельзя делать
Страстной неделей или Страстной седмицей называются последние шесть дней Великого поста.
День театра: куда пойти в Киеве (афиша на 27 марта)
Во вторник, 27 марта, все мировое театральное сообщество отмечает Международный день театра, и Украина – не исключение.
Какой будет погода на Пасху 2018: синоптики дали прогноз
После снежной погоды в первый месяц весны в Украину наконец придет тепло.