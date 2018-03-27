Дональд Трамп заперечив стосунки з порнозіркою [ Редактировать ]
Жодних інтимних стосунків з порнрозіркою! Білий дім укотре відхрестився від звинувачень акторки Стормі Денієлс на адресу Дональда Трампа. Заступник прес-секретаря адміністрації президента - Радж Шах заявив, що у Трампа нічого з нею не було. Мовляв, суперечливу інформацію роздмухує сама порнозірка.
Раніше Стормі Денієлс розповідала, що їй постійно погрожував невідомий з вимогою залишити Трампа у спокої. Скандал спалахнув кілька місяців тому, коли преса помітила напруження у подружніх стосунках американського президента. А згодом з'явилися чутки про зв'язок Трампа з порнозіркою, які підтвердила сама Денієлс.
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