Петиція про скасування маршруток у Львові з'явилася кілька місяців тому

Львів без маршруток. Заборонити в місті мікроавтобуси запропонувала одна з активісток. І депутати погодилися. Тепер туристичну столицю України мають очистити від маршрутних таксі, але як це зробити - наразі не зрозуміло. Про все докладніше - розкажуть наші кореспонденти.

Петиція про скасування маршруток у Львові з'явилася кілька місяців тому. Буквально за кілька днів звернення набрало необхідну для розгляду депутатами кількість голосів. У ньому просять за два роки перейти з маршруток на транспорт з більшою місткістю. На думку активістів, це підвищить комфорт, знизить викиди в атмосферу і розвантажить дороги. Депутати міськради ідею підтримали. Оголосили: закуплять 150 великогабаритних автобусів. Вони з'являться в місті вже восени. На маршрут виходитиме по 10 автобусів на місяць. Від приватних перевізників вимагають того ж.

"Тут перевізники можуть повестися по-разному по різному вони або подаються і виконують умови або приходять інші на інші маршрути тобто можу бути різний розвиток подій", - говорить Сергій Бабак, заступник міського голови Львова з питань ЖКГ.

"Ми повинні зрозуміти чи ми хочемо просто тим вбити приватних перевізників чи ми хочемо вийти з тієї ситуації з транспортом, яка є в місті Львові зараз", - говорить Любомир Босаневич, депутат Львівської міської ради.

Закупівля нових автобусів обійдеться місту в півмільярда гривень. І це, не рахуючи відсотків за кредитом. Таких грошей у приватних перевізників - немає.

"Воно ніколи не буде прибутковими с такими автобусами і з такими умовами в яких воно працює, або воно змушене буде доплачувати комунальному тарифу, щоб комунальне АТП змогло оплатити ці автобуси це є як на мене авантюрамер, сказав що намір міської ради є повністю очисти місто від приватних перевізників", - говорить Іван Велійка, приватний перевізник, директор автотранспортного підприємства.

Якщо ж приватні перевізники таки зможуть закупити великі автобуси, то щоб вийти на прибутковість - тариф має становити близько 20 гривень за одну поїздку. Крім того, більшість зупинок доведеться перенести на широкі вулиці.

"З одного боку краще а з другого боку не краще, що він такий неповороткий, розумієте в нас вулиці в центрі вузенькі", - говорить Людмила, пасажир автобуса.

"Та маневрений, ну мені зручніше їздити на ньому, чим на малому. Набагато легше і зручніше", - говорить Василь, водій автобуса.

Утім, нововведення поки що лише в перспективі. Щоб розробити всі деталі - знадобиться ще 5 років.