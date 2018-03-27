Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встал на колени и попросил прощения у участников митинга, собравшихся на главной площади Кемерово после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня".

Через семь часов после начала митинга представители администрации предложили его завершить и разойтись, однако участники встретили это предложение неодобрительным гулом. После этого звукоусиливающая аппаратура, предоставленная мэрией, была отключена.

Цивилев пытался говорить в микрофон, но заметив, что он не работает, обратился к собравшимся напрямую.

"Я хотел бы попросить у вас прощения", - и неожиданно для всех опустился на колени.

Через 10 секунд он поднялся и пояснил: "Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение".

Люди потребовали рассказать им правду о пожаре. Они уверены, что погибших гораздо больше, чем об этом официально сообщают.

Тем временем, самому губернатору пришлось сбежать от расправы жителей, возмущенных отношением властей к трагедии.

Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.

Момент возгорания ТЦ попал на видео.

Названа предварительная причина масштабного пожара. Также стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.