Пожар в Кемерово: вице-губернатор умоляет на коленях простить его (фото) [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встал на колени и попросил прощения у участников митинга, собравшихся на главной площади Кемерово после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня".
Через семь часов после начала митинга представители администрации предложили его завершить и разойтись, однако участники встретили это предложение неодобрительным гулом. После этого звукоусиливающая аппаратура, предоставленная мэрией, была отключена.
Цивилев пытался говорить в микрофон, но заметив, что он не работает, обратился к собравшимся напрямую.
"Я хотел бы попросить у вас прощения", - и неожиданно для всех опустился на колени.
Через 10 секунд он поднялся и пояснил: "Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение".
Люди потребовали рассказать им правду о пожаре. Они уверены, что погибших гораздо больше, чем об этом официально сообщают.
Тем временем, самому губернатору пришлось сбежать от расправы жителей, возмущенных отношением властей к трагедии.
Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.
Момент возгорания ТЦ попал на видео.
Названа предварительная причина масштабного пожара. Также стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.
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