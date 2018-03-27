Неизвестная актриса напала на певицу Бейонсе на одной из вечеринок и укусила ее за лицо.

Актриса Тиффани Хеддиш рассказала, что это произошло в декабре, но она только сейчас решила рассказать об инциденте, сообщает Ace Showbiz.

По ее словам, на вечеринке была одна актриса, которая очень выпендривалась. Она укусила Бейонсе в лицо. Та выбежала и бросилась к своему мужу Jay-Z.

Они вернулись в зал. И когда Хеддиш спросила, что случилось, подруга Бейонсе ей ответила, что ее укусила за лицо неизвестная.

"Бейонсе сидела в баре, я спросила ее:" Она действительно тебя укусила?" Она ответила: "Да", рассказала Хеддиш. По ее словам, Бейонсе сказала, что напавшая на нее была под наркотиками.

"Она не всегда такая", - сказала певица.

В соцсетях гадают, кто мог напасть на Бейонсе. Пользователи подозревают актрис Сену Латан и Сару Фостер, но обе заверили, что это были не они.

Американская модель и телеведущая Крисси Тейген заявила, что догадывается кто это, но не скажет, поскольку боится и это действительно самая худшая личность.

Представитель Бейонсе не стал комментировать инцидент, поскольку заявил, что не знает о нем.

Как сообщалось ранее, муж Бейонсе рэпер Jay-Z оказался на первом месте в топе самых богатых реперов по версии "Форбс".