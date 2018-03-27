Спасатели 4 часа доставали тело девушки из-под поезда [ Редактировать ]
27 марта под поезд Хмельницкий-Лисичанск бросилась девушка, предварительно, с целью совершить самоубийство.
Пострадавшей выжить не удалось. Поезд остановили на 4 часа, чтобы извлечь тело.
"Под поезд Хмельницкий-Лисичанск, в котором я еду, бросилась девушка. Простой на 4 часа случился из-за того, что останки долго доставали из-под поезда. Простой на 4 часа случился из-за того, что останки долго доставали из-под поезда". - написал очевидец Игорь Рец в "Фейсбук".
Ранее под Киевом электричка насмерть сбила парня.
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