27 марта под поезд Хмельницкий-Лисичанск бросилась девушка, предварительно, с целью совершить самоубийство.

Пострадавшей выжить не удалось. Поезд остановили на 4 часа, чтобы извлечь тело.

"Под поезд Хмельницкий-Лисичанск, в котором я еду, бросилась девушка. Простой на 4 часа случился из-за того, что останки долго доставали из-под поезда. Простой на 4 часа случился из-за того, что останки долго доставали из-под поезда". - написал очевидец Игорь Рец в "Фейсбук".

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