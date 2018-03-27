Вице-губернатор Кемеровской области заявил потерявшему при пожаре пятерых членов семьи, что он пиарится на горе.

Так, чиновник Сергей Цивилев обвинил местного жителя Игоря Вострикова, который потерял при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" жену, троих детей и сестру, в попытке пиара. Инцидент произошел на стихийном митинге в Кемерово, сообщил главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов в Instagram.

"К народу относятся как к скоту", - высказался Востриков на митинге. В ответ он получил фразу от стоящего рядом чиновника: "Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?"

"На каком горе? У меня семья погибла - сестра Алена, жена Елена и трое моих детишек: семь, пять и два года", - перечислил Востриков.

Губернатор Тулеев назвал собравшихся в Кемерово бузотерами, которые пиарятся на трагедии. Потерявшие свои семьи ответили его помощникам, какова была цена их «пиара». Видео: @tvrain pic.twitter.com/okCEISFvyf — Znak.com (@znak_com) 27 марта 2018 г.

Тем временем, самому губернатору пришлось сбежать от расправы жителей, возмущенных отношением властей к трагедии.

Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.

Момент возгорания ТЦ попал на видео.

Названа предварительная причина масштабного пожара. Также стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.