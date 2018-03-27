Министерство иностранных дел Украины готовит ноту протеста ООН из-за того, что захваченному Крыму присвоен российский код телефонной связи "+79".

"В операционном бюллетене связи, согласно которому присваиваются коды определенным странам, указано, что за Крымом определен код "+79". При этом они определяют, что Международный союз электросвязи не признает оккупации, определяет статус Крыма как украинской территории, но все равно вместе с тем определяет код "+79", как принадлежащий Крыму и городу Севастополь", - сказала заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова на пресс-конференции.

Позиция Украины - такие коды не могут быть в таких документах. Сейчас МИД готовит ноту соответствующему департаменту.

"Мы надеемся, что эта нота все же выйдет в свет и будет передана в ООН", - сообщила Джапарова.

Ранее сообщалось, что Украина высылает дипломатов России из страны.