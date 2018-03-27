Германия разрешила строительство "Северного потока-2" [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ выдало разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства,передает "Интерфакс-Украина".
"BSH выдало 27 марта уведомление о разрешении строительства газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне в Балтийском море", - отмечается в документе.
Ведомство не видит препятствий для удовлетворения запроса о прокладке трубопровода по морскому дну на отрезке протяженностью 31 км.
Таким образом, сообщается, что "все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены".
"Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода - России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году", - пишет проектная компания.
Напомним, Европарламент одобрил директиву для блокировки "Северного потока-2".
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