В Украине должна быть справедливая пенсионная система, которая позволит людям полноценно жить, а не выживать. Об этом сказал лидер "Оппозиционного блока", отвечая на вопросы людей, которые звучат во время рабочих поездок и телевизионных эфиров.

Юрий Бойко подчеркнул, что ситуация, при которой минимальная пенсия в Украине меньше прожиточного минимума, не просто позорная – она ​​недопустима. "Мы выступаем категорически против антисоциальной политики правительства и, в частности, против так называемой пенсионной реформы. Пенсия не может и не должна быть ниже прожиточного минимума. Вместе с тем, и прожиточный минимум не может быть на таком унизительно низком уровне (на 1 января 2018 г. он составлял 1700 грн., - ред.). Оппозиционный блок выступает и с парламентской трибуны, и внося соответствующие законопроекты о повышении социального положения людей, о повышении пенсий и прожиточного минимума на тот уровень, который позволит человеку действительно жить, а не выживать, как сейчас", - подчеркнул парламентарий.

"Даже находясь в оппозиции, мы добились пересмотра размеров пенсии военных пенсионеров. И сейчас мы требуем, чтобы пенсии для этих людей были проиндексированы с 2012 года", - подчеркнул Юрий Бойко.

Лидер оппозиционеров также отметил, что военный сбор с пенсионеров должен быть отменен. "Дело не только в военном сборе и не только с пенсионеров. Вопрос надо ставить шире: когда наконец в Украине будет справедливая и эффективная пенсионная и налоговая системы? Мы над этим работаем. И понятно, что в этой системе в принципе не должно быть особых военных сборов, тем более с социально незащищенных слоев населения, в частности пенсионеров. Также сегодня все понимают, если не заработает экономика, промышленность, то все заявления правительства об улучшении жизни людей так и останутся лишь разговорами и личным пиаром властей", - акцентировал политик.