Из-под одного из эскалаторов на первом этаже пошел дым. Источник: EPA / UPG

В Кемерово, Россия, в торговом центре "Зимней Вишне" снова разгорелся пожар. Об этом сообщают росСМИ.

Спасателям приказали срочно покинуть часть помещений. К очагу подают пожарные стволы.

Из-под одного из эскалаторов на первом этаже пошел дым.

Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.

Момент возгорания ТЦ попал на видео.

Названа причина масштабного пожара. Также стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.

Тем временем власти в Кемерово обвиняют пострадавших в "пиаре на горе", а губернатору пришлось сбежать от расправы жителей, возмущенных отношением властей к трагедии.