Пожар в Кемерово разгорелся с новой силой [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В Кемерово, Россия, в торговом центре "Зимней Вишне" снова разгорелся пожар. Об этом сообщают росСМИ.
Спасателям приказали срочно покинуть часть помещений. К очагу подают пожарные стволы.
Из-под одного из эскалаторов на первом этаже пошел дым.
Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.
Момент возгорания ТЦ попал на видео.
Названа причина масштабного пожара. Также стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.
Тем временем власти в Кемерово обвиняют пострадавших в "пиаре на горе", а губернатору пришлось сбежать от расправы жителей, возмущенных отношением властей к трагедии.
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