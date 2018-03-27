Российский "Газпром" отказывается выполнять решения Стокгольмского арбитража относительно поставки и транзита газа через Украину, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" по итогам переговоров с "Газпромом", состоявшихся на прошлой неделе.

"Газпром" дал понять, что российская газовая монополия отказывается возобновлять поставки в Украину, как это предусмотрено решением Стокгольмского арбитража от декабря прошлого года, и отказывается подтвердить выплату $2,6 млрд согласно решению арбитража по транзитному контракту от февраля текущего года", - отметили в "Нафтогазе".

В НАК напомнили, что оба решения Стокгольмского арбитража являются окончательными и обжалованию не подлежат.

По данным "Нафтогаза", на переговорах представители "Газпрома" озвучили желание внести в контракты с "Нафтогазом" поправки, противоречащие решениям международного арбитража, или же расторгнуть контракты с украинской компанией. "Нафтогаз" считает такую позицию неприемлемой и отклонил предложения "Газпрома", - отмечают в НАК.

Стороны договорились провести еще один раунд переговоров в апреле.

"Отказ "Газпрома" соблюдать действующие решения важного и уважаемого международного коммерческого арбитража ставит под серьезные сомнения надежность "Газпрома" как партнера европейской газовой отрасли", - резюмирует главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Как сообщалось со ссылкой на заместителя председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича, ЕК ждет выполнения "Газпромом" решения Стокгольмского арбитража.

Напомним, "Газпром" обжаловал решение арбитража по спору с "Нафтогазом".