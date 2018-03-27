Курс биткоина резко обвалился [ Редактировать ]
Во вторник, 27 марта цена криптовалюты биткоин снизилась до $7 973,42.
Об этом свидетельствуют данные coinmarketcap.
Капитализация Bitcoin, который является лидером по этому показателю среди других криптовалют, по состоянию на вторник составляет $135,5 млрд. Объем сделок с ним за последние 24 часа составил $6,5 млрд.
Второй по капитализации криптовалютой остается Ethereum с капитализацией $45,9 млрд.
Всего уже "добыто" 16,942 млн монет Bitcoin.
Напомним, курс доллара в Украине перешел к росту.
по теме
Цена биткоина продолжает падать
Cтоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin) продолжает быстро снижаться.
Цена биткоина стремительно падает
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin) продолжает быстро снижаться.
Биткоин снова обвалился
Курс криптовалюты Bitcoin вновь обвалился ниже отметки в 9 тысяч долларов и продолжается снижаться до сих пор.
Курс биткоина резко взлетел
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин вернулась к росту.
Цена биткоина стремительно растет
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, продолжает расти. За сутки биткоин вырос на 4%.