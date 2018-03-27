Ряды боевиков на Донбассе пополняют уголовники – разведка [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Российско-оккупационные войска в Донбассе наращивают боеспособность, набирая на "военную службу" лиц, имеющих судимости, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
В частности, отныне командирам террористов разрешено подписывать контракты с лицами, освобожденными из мест отбывания наказания условно-досрочно, независимо от тяжести совершенных ими преступлений.
"Российско-оккупационное командование обещает указанной категории лиц снять ранее полученную судимость в случае привлечения их к выполнению "боевых задач", - отмечают разведчики.
В то же время мирные жители призывного возраста уклоняются от службы в рядах незаконных вооруженных формирований. В связи с этим "военные комиссариаты" террористических группировок активизировали проведение на временно оккупированной территории востока Украины контрольно-розыскных мероприятий. В частности, усилен контроль над выездом призывников за пределы населенных пунктов, в которых они проживают.
Напомним, украинский солдат погиб от выстрела снайпера под Авдеевкой.
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