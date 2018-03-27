Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала сегодня на заседании Кабинета министров, что еще многое предстоит сделать в долгосрочном ответе Великобритании на агрессию России. Об этом сообщает Reuters.

"Вчера был важный момент в нашем ответе на этот безрассудный акт агрессии, но еще многое предстоит сделать, поскольку мы работаем с международными партнерами над долгосрочным ответом на вызов со стороны России", - сказал пресс-секретарь Мэй.

Британский премьер также отметила, что страны поддержали Великобританию в ее конфликте с Россией не из солидарности, а потому, что они признали угрозу, которую представляет Россия.

Напомним, в МИД Британии выдворенных дипломатов назвали разведчиками.