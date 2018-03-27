В Івано-Франківську мітингують бюджетники [ Редактировать ]
В Івано-Франківську сьогодні відбувся подвійний мітинг. Під стіни обласної адміністрації одночасно вийшли більше тисячі освітян та медиків. Що вимагали? - розкажуть наші кореспонденти.
Більше тисячі медиків і освітян зібралися під стінами Івано-Франківської обладміністрації. Прийти сюди, кажуть люди, їх змусили спільні проблемі.
"Надійна робота і гідна зарплата, надійна робота і гідна зарплата!".
"Зарплату нам треба гідну зарплату, щоб ми могли оплатити комунальні послуги, щоб ми могли дітей і внуків в школу відправити. Купити щось гідне, а не на гуманітарці, на секонд-хенді ми купуємо. І гідно зустріти Великдень", - пояснює Марія Шевага, молодша медсестра в дитячій поліклініці.
Наталія працює акушеркою в міському пологовому будинку. Жінка розповідає - умови праці вкрай тяжкі, а зарплата - мінімальна, та й цей мізер невдовзі може зникнути.
"Ми чули що бюджет закладено тільки до червня місяця, і так коштів мало, а щей така ситуація. Хочемо вимагати щоб нам виплачували ту хоч мізерну але зарплату, хочемо щоб переглянули бо взагалі зрівняли нас і лікарі і медсестри і санітарки всі однакову зарплату мають", - говорить Наталія Кривко, акушерка
В обласній профспілці підтверджують - побоювання небезпідставні. Адже за їхніми підрахунками недофінасування медицини в області на цей рік сягнуло 300 мільйонів гривень.
"Ми будемо ставити питання інші - насамперед фінасування галузі охорони здоров'я, яка фінасується по залишковому принципу, і сягає не більше трьох з половиною відсотка ВВП, і розмір заробітної плати працівників охорони здоров'я, який займає передостаннє місце всіх галузей економіки", - говорить Наталія Берчак, голова Івано-Франківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я.
Поруч із медиками мітингують і освітяни Івано-Франківська. Їм на зарплати цьогоріч не вистачає майже 50 мільйонів гривень.
"На превеликий жаль, немає коштів щоб виплатити належну заробітню платню вчителям. І б'ємо на сполох тому, що за перспективами вже майбутні місяці які прийдуть виявляється що 4-3 місяці ми взагалі будемо без грошей. Ми не повинні бути жебраками в суспільстві, не повинні виживати ми повинні жити повноцінним життям", - пояснює Ганна Нестерук, вчитель української мови і літератури в НВК школа-гімназія №3.
Крім того, освітяни вимагають переглянути формули розрахунку зарплати.
"Несправедливий підхід до педагогічних працівників, нас чомусь поділили педагогічних працівників на чорних і білих. Вчителям підвищуємо, педагогічним вчителям дошкілля, позашкілля методичних центрів, профтехосвіти ми їх чомусь кидаємо на органи місцевого самоврядування, цим самим не даємо права здійснювати ці підвищення", - розповідає Андрій Демянчук, голова Івано-Франківської міської організації профспілки працівників освіти.
Сьогоднішній мітинг освітяни і медики назвали попереджувальним. Кажуть - хотіли, щоб їх почули можновладці. Інакше, обіцяють оголосити безстроковий страйк.
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