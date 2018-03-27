Трагедія в Кемерово: суспільство підозрює владу в замовчуванні правди [ Редактировать ]
Тим часом всередині Росії набирає обертів інший скандал - довкола трагедії в Кемерові. Тисячі людей зібралися в центрі Кемерова, вимагаючи відставки місцевої влади. Нагадаю, за офіційним даними - внаслідок пожежі у Торговельному центрі в неділю загинули 64 людини, з них - 41 дитина. Утім, місцеві переконані - від них приховують правду, а масштаб трагедії значно більший. Докладніше - в нашому сюжеті.
Родичі жертв пожежі в російському місті Кемерово зібрали дані про 85 зниклих безвісти. Він зазначив, що дані планують передати в поліцію. Раніше, у вівторок, член ініціативної групи Расим Яролієв, який складає на площі альтернативний список зниклих без вести на пожежі, повідомив, що йому надали інформацію про 78 зниклих, з яких близько 70 - діти
"В отставку! в отставку!".
"Сколько еще должно умереть детей? Вы что делаете?".
Тисячі людей зібралися на центральній площі російського Кемерова, вимагаючи відставки місцевої влади. Люди постійно скандували гасло: "Правду!", мовляв, від них приховують інформацію про справжню кількість жертв. Мітингувальники виганяли з площі федеральні канали...
Мер Кемерова Ілля Середюк запропонував створити ініціативну групу, яка огляне морги "на власні очі". Та - підтвердила дані про кількість загиблих. Утім, люди на площі не повірили й далі наполягають, що жертв значно більше. За їхніми даними, безвісти зникли щонайменше 80 осіб. Неофіційні джерела заявляють про сотні загиблих.
"Погибло очень много детей. И погибло из-за безответственности руководства - именно руководства. Я проезжала мимо в 16.20 - когда только все начиналось, когда горело и то, что масштабы, это будет такого масштаба, я даже представить не могла. И больше всего меня поражает то, что они замалчивают правду", - говорит Світлана Шестакова, жителька Кемерова.
Володимир Путін, який прибув до міста сьогодні вранці, заявив, що причиною пожежі стала "злочинна недбалість". У слідчому комітеті Росії кажуть, що на момент трагедії увесь персонал утік, а пожежна сигналізація не працювала вже тиждень. Наразі розглядають дві основні версії.
"Либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы менше верим, применение открытого огня", - говорить Олександр Бастрикін, Голова слідчого комітету РФ.
У рамках розслідування затримали п'ятьох осіб. Серед них - охоронець центру, який з невідомих причин вимкнув пожежну сигналізацію, та керівники відомств, які відповідали за пожежну безпеку в місті. А от вищі посадовці області досі лишаються безкарними. Губернатор за трагедію вибачився перед президентом???
"Той у відповідь пообіцяв? нікого не звільняти??".
Завтра в Росії оголосили день жалоби.
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