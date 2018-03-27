Брюссельські таксисти влаштували одноденний страйк. Сотні водіїв заблокували дороги столиці Євросоюзу. Вони обурені новим міським транспортним планом, який "дає зелене світло" їхньому конкурентові Uber. Таксисти побоюються, що низькі тарифи Uber відіб'ють у них клієнтів. Поки що страйк одноденний. Якщо ж влада їх не почує, погрожують влаштувати триваліші акції протесту.

"Вони не поважають бельгійських законів тим, що навіть не сплачують податки тут, у Бельгії, як мусили би. У нас - легальний бізнес, ми намагаємося працювати за правилами. І вже вклали певні кошти, щоб розпочати справу. А наш міністр хоче всіх зрівняти", - розповідає Аліреза Хододад, таксист.