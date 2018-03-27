Екс-лідера Каталонії залишать під вартою у Німеччині [ Редактировать ]
Карлес Пучдемон залишатиметься під вартою у Німеччині, поки не ухвалять рішення про його екстрадицію до Іспанії - постановив суд німецького міста Ноймюнстер.
Нагадаю, колишнього каталонського лідера затримала німецька поліція 25 березня, коли він повертався з Фінляндії до Бельгії, де він мешкав після втечі з Іспанії. Двома днями раніше іспанський Верховний суд поновив ордер на арешт Пучдемона та кількох інших каталонських політиків. Їх звинувачують в організації заколоту. Пучдемону загрожує до 30 років за гратами.
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