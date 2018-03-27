Начальник Инспекции по подготовке и дипломированию моряков угрожает "разогнать к е****й фене" все филиалы центра подготовки моряков в Измаиле, передают comments.ua.



Об этом сообщила Общественная организация "Укрфлот" на своей странице в Facebook, приложив соответствующую аудиозапись.



"Разогнать, к е****й фене полностью все ДДК в Измаиле, просто разогнать. Всех отправлю домой: сажать огурцы и помидоры", - утверждает на видео человек, похожий на Начальника Инспекции по подготовке и дипломированию моряков Владимира Пересаду.



Свою позицию в ролике Пересада аргументировал тем, что «они уже там настолько оборзели, что начинают ходить и задавать вопросы".



Напомним, через Измаильский филиал за год проходит около 8000 моряков.