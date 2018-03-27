Все фрагменты тел на месте пожара собраны. Источник: EPA / UPG

Спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник во вторник, 27 марта.

"Поисковая операция завершена. Все фрагменты тел на месте пожара собраны", - сказал собеседник агентства.

Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.

Момент возгорания ТЦ попал на видео.

Названа причина масштабного пожара. Также стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.

Тем временем власти в Кемерово обвиняют пострадавших в "пиаре на горе", а губернатору пришлось сбежать от расправы жителей, возмущенных отношением властей к трагедии.