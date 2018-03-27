Украина должна стать частью общеевропейской промышленной стратегии. Об этом на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявила еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и предпринимательства Эльжбета Беньковская. В частности, Украина и ЕС уже обсуждают возможности выхода украинских предприятий на европейский рынок и сотрудничество с международными финансовыми организациями.

"Потенціал української промисловості має дуже широкі можливості. Ми сьогодні працюємо над тим, щоби відкрити шлях до інвестицій. Зняти всі бар'єри, які в нас є. Звісно ми почали переорієнтовуватись на ринок Європейського Союзу та інші ринки країни. Традиційний ринок був для нас внаслідок агресії закритий. Ми отримали абсолютно нові можливості", - сказал Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

"Надеюсь, мы сможем обсудить возможности различных секторов экономики и мы говорим о том, чтобы Украина стала частью нашей общей промышленной стратегии. Мы говорим не просто о поддержке, а о деталях и конкретных акцентах нашего промышленного диалога", - сказала Эльжбета Беньковская, комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка, промышленности и предпринимательства.