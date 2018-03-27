Гройсман встретился с еврокомиссаром Беньковской : что обсудили политики [ Редактировать ]
Украина должна стать частью общеевропейской промышленной стратегии. Об этом на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявила еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и предпринимательства Эльжбета Беньковская. В частности, Украина и ЕС уже обсуждают возможности выхода украинских предприятий на европейский рынок и сотрудничество с международными финансовыми организациями.
"Потенціал української промисловості має дуже широкі можливості. Ми сьогодні працюємо над тим, щоби відкрити шлях до інвестицій. Зняти всі бар'єри, які в нас є. Звісно ми почали переорієнтовуватись на ринок Європейського Союзу та інші ринки країни. Традиційний ринок був для нас внаслідок агресії закритий. Ми отримали абсолютно нові можливості", - сказал Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
"Надеюсь, мы сможем обсудить возможности различных секторов экономики и мы говорим о том, чтобы Украина стала частью нашей общей промышленной стратегии. Мы говорим не просто о поддержке, а о деталях и конкретных акцентах нашего промышленного диалога", - сказала Эльжбета Беньковская, комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка, промышленности и предпринимательства.
по теме
З України видворять російських дипломатів
Україна видворяє 13 російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. Про це написав у "Фейсбуці" Президент Петро Порошенко.
Гройсман провів зустріч з представником Єврокомісії
Імплементація угоди з Євросоюзом та рішення Єврокомісії про макрофінансову допомогу Києву. Про це сьогодні прем'єр Володимир Гройсман говорив із віце-президентом Єврокомісії Федерікою Могеріні. Сьогодні ж представник Євросоюзу зустрінеться і з Петром Порошенком.
Российские дипломаты массово покидаю Вашингтон
Больше с каждым днем. НАТО высылает семерых российских сотрудников при альянсе. Аккредитация еще троих не будет принята. Скандал с выдворением только набирает обороты.
Литва розширила "список Магнітського"
Литва розширила "список Магнітського" і заборонила в'їзд ще 20 росіянам. Їхніх прізвищ - не розголошують, проте зазначають, що йдеться про осіб, які становлять загрозу для національної безпеки.
Порошенко призвал усилить санкции против России в Украине
Усилить санкции против России призвал Петр Порошенко. Президент Украины выступил с заявлением по поводу высылки российских дипломатов. По его словам, ответ на химическую атаку в Солсберри должен быть решительным и жестким.