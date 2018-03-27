Будут ли услышаны требования профсоюзов транспортных компаний в профильных министерствах? [ Редактировать ]
А в Министерстве инфраструктуры сегодня говорили с активистами. Уже около недели представители транспортных компаний митингуют под зданием министерства. Сегодня пикетчиков услышали и пригласили поговорить. Добились ли митингующие своего, и чем перевозчики недовольны? Подробнее в нашем материале.
Колонны автобусов под Кабмином.
"Мы недовольны твоей работой, уходи с этого поста!".
И палатки возле здания Мининфраструктуры.
"Міністр інфраструктури, в той час, коли у нас збиті дороги, ми будемо їздити на таких гіперлупах".
Подобные акции протеста для мининфраструктуры стали обыденным делом. Работники транспортных компаний недовольны реформой пассажирских перевозок. Митинговали около недели, и протестующих услышали! Министр инфраструктуры Владимир Омелян встретился с представителями транспортников. Но переговоры прошли безуспешно.
"Фактично, конкретної розмови не відбулося. Відбулось висловлення позиції незрозумілих радників, які на моє переконання, не в повній мірі компетентно могли дати пояснення по темі", - сказал Олександр Вишневий, адвокат.
Камнем преткновения стали конкурсы на перевозки. Сейчас они принадлежат управлению безопасности на транспорте. Но вскоре, перевозчиков будут назначать напрямую через Мининфраструктуры.
"Аналізуючи детально зміст внесених змін, я прийшов лише одного висновку, що вони спрямованні на перерозподіл ринку впливу", - сказал Олександр Вишневий, адвокат.
"Корупція получаеться в квадраті, ще збільшуеться під гаслом дерегуляції", - сказал Віктор Гербеда, Голова всеукраїнського незалежного профсоюзу працівників транспорту.
"В один прекрасний момент, ми побачили що вийшов коментар міністра, який просто сказав те, що ви маэте, те в що ви вкладали і те чим ви жили це металобрухт, здавайте", - поясняет Ніна Демиденко, представник транспортної компанії.
Это высказывание министра подняло настоящую бурю. Перевозчики планировали даже ночевать возле Мининфраструктуры - установили палатки. Но в планы митингующих вмешалась полиция.
"Ганьба!!!!"
Сам Омелян акцию расценивает неоднозначно. На совместном брифинге с руководителем морских портов Украины - ситуцию с перевозчиками комментировать отказался.
"Дякую, вибачте, мушу йти. - Пане Володимире, а питання – Дякую".
Зато не применул похвалится своими успехами.
"Я дуже щасливий з того, що 14 місяців немає жодного корупційного скандалу. Інвестиції в об'єкти інфраструктури в 2018 році склали 1,6 мільярдів гривень", - говорит Владимир Омелян, министр инфрасструктуры Украины.
Скандалы сопровождали работу министерства всю неделю. А под её конец пресс-секретарь министра инфраструктуры в своём "Фейсбуке" сообщила о возможном увольнении Ноняка. Главная причина - отсутствие безопасности на украинских дорогах. Но глава Минтрансбезопасности заявил - всему виной недофинансирование и отсутствие кадров. :
"На сьогоднішній день служба профінансована тільки на 52 відсотки... бачите, що 14 рік скільки перевірено транспортних засобів, скільки перечислено до бюджету. В 15 році. От моя діяльність початку 16 року. Воно зросло в десятки раз", - сказал Михаил Ноняк, руководитель государстенной службы по безопасности на транспорте.
"Я неодноразово звертався до міністра, публічно, на засіданні уряду. Я говорив про ці речі. Шановні, дайте більшу кількість інспекторського складу, який вийде на вуличці, і який зможе ефективно працювати.". – добавил Михаил Ноняк, руководитель государстенной службы по безопасности на транспорте.
Сам же Ноняк уверяет консенсус с перевозчиками необходимо найти. Перевозчики, в свою очередь, обещают продолжить акции протеста. В начале апреля обещают организовать более масштабный митинг, если их в министерстве не услышат.
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