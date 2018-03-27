В США выдвинули новое обвинение России [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В США высоко ценят солидарную и согласованную реакцию западных союзников на химическую атаку россиян, которую они устроили в Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь Палаты представителей США Пол Раян сегодня, 27 марта во время выступления в парламенте Чехии, пишет The Washington Post.
"Солидарность на этом переднем крае свободы важнее, чем когда-либо. Важно, чтобы мы действовали в солидарности с нашим союзником, в этом случае, с британцами, и осудили такую деятельность России", - заявил Раян, комментируя консолидированное решение западных стран выслать свыше 130 российских дипломатов.
Кроме того, он обвинил Россию в распространении дезинформации и причастности к кибератакам.
Как заявил пресс-секретарь Палаты представителей США, Россия сейчас "вмешивается в демократические выборы по всей Европе, как это было в Соединенных Штатах, мы не можем, и не будем терпеть этого".
Напомним, Великобритания готовит новые меры против России.
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