Общенациональный траур завтра в России обьявили однодневный. Утром к импровизированному мемориалу в память жертв возложил цветы и российский президент Владимир Путин.

Тем временем, спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". По последним официальным данным, погибли 64 человека, большинство из них (41) - дети. Госпитализировано 69 человек. 38 числятся пропавшими без вести, включая 26 несовершеннолетних. В рамках расследования уже задержаны 5 человек. Среди них - охранник торгового центра, отключивший систему пожарного оповещения, и руководители ведомств, отвечающих за пожарную безопасность.

По предварительным данным, пожар начался в детской игровой комнате на 3 этаже. В Следственном комитете России рассматривают две основные версии.