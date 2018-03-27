Трагедия в Кемерово: в России объявлен общенациональный траур [ Редактировать ]
Общенациональный траур завтра в России обьявили однодневный. Утром к импровизированному мемориалу в память жертв возложил цветы и российский президент Владимир Путин.
Тем временем, спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". По последним официальным данным, погибли 64 человека, большинство из них (41) - дети. Госпитализировано 69 человек. 38 числятся пропавшими без вести, включая 26 несовершеннолетних. В рамках расследования уже задержаны 5 человек. Среди них - охранник торгового центра, отключивший систему пожарного оповещения, и руководители ведомств, отвечающих за пожарную безопасность.
По предварительным данным, пожар начался в детской игровой комнате на 3 этаже. В Следственном комитете России рассматривают две основные версии.
"Либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы менше верим, применение открытого огня", - сказал Александр Бастрыкин, Глава Следственного Комитета РФ.
"Такое горе большое. Столько детей погибло. Даже в голове не укладывается. Очень страшно - как представишь, что они пережили, находясь там внутри".
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