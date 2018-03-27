Приговор по делу украинского журналиста Романа Сущенко вынесут не раньше мая, - прогнозирует его адвокат Марк Фейгин. Сегодня Московский городской суд начал предварительные слушания.

Напомню, украинца задержали в октябре 16 года в Москве, куда он приехал по личным делам. Сущенко обвинили в шпионаже. Официальный Киев называет это провокацией. Журналисту грозит до 20 лет тюрьмы.