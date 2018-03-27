НАПК готовится к выборам нового руководителя [ Редактировать ]
НАПК предстоит выбрать себе нового руководителя. Завтра истекает срок полномочий действующего председателя - Натальи Корчак.
И по закону - она не имеет права претендовать на должность. Кроме того, в свой последний день на посту она объяснила, почему публичный доступ к е-декларациям ограничили до 1 апреля. Глава Нацагентства заявила - виной всему перегруженность сервера. Корчак отметила, что несмотря на сбой в системе, е-декларации - регистрируют без проблем.
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