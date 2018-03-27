Экс-главе киевского СБУ продлят арест [ Редактировать ]
Экс-глава киевского СБУ Александр Щеголев останется в СИЗО еще на 2 месяца. Так постановил Шевченковский райсуд столицы. Щеголева подозревают в причастности к убийствам майдановцев и организации поджога Дома профсоюзов. Прокуроры утверждают - именно он принял решение о проведении антитеррористической операции на Майдане. А вот адвокаты говорят - сотрудники СБУ и лично Щеголев в разгоне и поджоге - не участвовали.
"Сегодня произошло то, что происходит уже на протяжении 3 лет. Каждые 2 месяца моему подзащитному продлевают меру пресечения в виде задержания под стражей. Причем мы, как защита, предоставляем и фактическое, и теоретическое обоснование отсутствия необходимости задержания человека под стражей", - говорит Валентин Рыбин, адвокат.
"Інкриміновані злочини обвинувачуваний вчиняв із іншими високопосадовцями. Ці співучасники на даний час переховуються від слідства і суду, знаходяться на території РФ, або на непідконтрольній території. І у випадку незастосування запобіжного заходу до Щоголєва можуть йому сприяти переховуватися від розгляду даного провадження", - пояснил Александр Супрун, прокурор.
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