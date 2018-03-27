Глава украинского МИДа Павел Климкин предложил обсудить переход Украины на латиницу. Об этом министр иностранных дел скрин написал на своей странице в соцсети.

К такому решению его подтолкнуло предложение историка и журналиста из Польши Земовита Щерека. Климкин заявил, цитирую: "Наша цель - формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?".

На этот пост уже отреагировали нардепы. В частности, оппозиционеры считают, что такая инициатива лишь ухудшит отношения с соседями.