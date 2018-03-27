Климкин предлагает перейти на Латиницу [ Редактировать ]
Глава украинского МИДа Павел Климкин предложил обсудить переход Украины на латиницу. Об этом министр иностранных дел скрин написал на своей странице в соцсети.
К такому решению его подтолкнуло предложение историка и журналиста из Польши Земовита Щерека. Климкин заявил, цитирую: "Наша цель - формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?".
На этот пост уже отреагировали нардепы. В частности, оппозиционеры считают, что такая инициатива лишь ухудшит отношения с соседями.
"Любые инициативы, которые раскалывают общество, они должны быть немедленно прекращены, а что касается подобных инициатив, то для начала надо помирится как минимум с соседями, затушить уже имеющеися конфликты, которые есть. С венграми, с поляками, с румынами, со всеми соседями, с которыми еще недавно были добрососедские отношения. И задача министерства иностранных дел как раз гасить конфликты а не порождать новые на базе разделения по языковому принцыпу", - сказал Юрий Бойко, глава фракции "Оппозиционного блока".
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