МИД Польши посчитал сколько украинцы зарабатывают за рубежом [ Редактировать ]
Деньги - на Родину. Трудовые мигранты перечислили в прошлом году из Польши в Украину около 92 миллиардов гривен. Об этом сообщил замглавы МИДа Польши Бартош Цихоцкий.
По его словам, в Польше работают и учатся свыше одного миллиона украинцев. Сумма их переводов на родину - на треть выше, чем в прошлом году. И теперь равна четырем процентам ВВП Украины. Фактически трудовые мигранты - один из основных источников поступления валюты в страну. Только в 2016 от них поступило около 5.5$ млрд. Самый большой поток валюты по-прежнему из России - 900 миллионов.
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