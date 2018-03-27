Украинскому журналисту Сущенко продлили арест [ Редактировать ]
Мосгорсуд продлил Роману Сущенко срок содержания под стражей в СИЗО Лефортово еще на шесть месяцев. В то же время его адвокат заявляет, что украинец скоро вернется домой.
Украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемому в России в шпионаже, Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей в СИЗО Лефортово на время рассмотрения дела в суде еще на шесть месяцев. Об этом во вторник, 27 марта, сообщает УНИАН со ссылкой на адвоката Марка Фейгина.
"Самое главное - это продление срока содержания под стражей. Продлили на шесть месяцев срок содержания под стражей на период процесса", - сказал Фейгин.
По его словам, 27 марта на закрытом процессе сторона обвинения начала оглашать письменные материалы дела. Также он добавил, что в деле будет всего два свидетеля обвинения.
При этом Фейгин рассчитывает, что после оглашения приговора Сущенко обменяют.
"Романа Сущенко обменяют, вернется еще в этом году, может, даже и летом, на это шансы очень велики. Переговоры идут. Я хочу заверить украинскую аудиторию, что Сущенко вернутся домой, у меня для этого есть все основания", - сказал Фейгин.
Напомним, российский суд оставил украинца Гриба под стражей.
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