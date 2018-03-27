В Одессе отметили День независимости Греции - парадом. Школьники из Одессы, Киева, Львова, Мариуполя, Харькова и Запорожья прошли по центру города с флагами Украины и Греции. Подробнее расскажут наши корреспонденты.

Парад начался утром. Дети из разных городов Украины приехали в Одессу, чтобы отметить День независимости Греции. Многие участники надели национальные греческие костюмы.

С национальными флагами двух стран они прошли по центральным улицам города. Оля - из Киева. Учится в 9 классе. Греческий изучает - с первого.

"С днем независимости Греции!", - поздравляет Ольга, школьница из Киева, на греческом.

Так, на греческом Оля поздравила Грецию - с Днем независимости. Девочка рассказывает - этим летом была в Элладе. Поездку для школьников организовал Фонд Пантелеймона Бумбураса. Говорит - очень понравилось.

"Мы были в греческой школе, она мало чем отличается от наших. Но нам там рассказывали как нужно здороваться - от одного лица спасибо сказать эвхаристумэ. А от двух эвхаристумэ ", - рассказывает Ольга, школьница из Киева, на греческом.

Несколько лет назад, изучение греческого языка, включили в программу одесской школы номер 118. По словам директора - на уроках дети не только изучают греческий, но и знакомятся с историей этой страны, ее культурой и традициями.

"Несмотря на то, что каникулы дети могли бы разъехаться, но и дети и родители решили с удовольствием и смотрите с каким настроением принять участие в параде", - рассказывает Наталья Ефимова, Директор одесской школы №118.

Такой парад состоялся в Одессе впервые. Яркая колонна прошла от Свято-Троицкого собора по улице Екатерининской до Греческой площади. Там - участники марша и чиновники возложили цветы к памятнику "Клятва основателей " Филики Этерия". Инициатором праздника стала - греческая диаспора.

"Мы- греки Украины, считаем Украину и город Одессу своей второй Родиной. Я очень люблю свою вторую родину. Я хочу поблагодарить всех учеников которые съехались со всех городов Украины на сегодняшний парад. Когда я смотрю на вас, то я знаю что есть надежда на ваше поколение! Вы - молодцы!", - сказал Пантелеймон Бумбурас, почетный консул Греции, глава Ассоциации греческих предпринимателей и предприятий в Украине.

Представители греческой диаспоры пообещали, что такие парады станут в Одессе - традиционными. А уже в сентябре в городе появится Греческий парк, который обещает быть одним из красивейших в Украине.