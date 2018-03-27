Мировые цены на нефть продолжают падать [ Редактировать ]
Оперативные данные электронных торгов говорят о тенденции снижении мировых цен на нефть.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне опустились до $69,04 за баррель.
Майские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились до $64,84 за баррель.
Ранее мы сообщали, что Украина вырвалась в лидеры по продаже оружия.
по теме
Мировые цены на нефть снова упали
Оперативные данные электронных торгов говорят о падении мировых цен на нефть.
Мировые цены на нефть резко выросли
Оперативные данные электронных торгов говорят о повышении мировых цен на нефть.
Мировые цены на нефть снова упали
Оперативные данные электронных торгов говорят о том, что после повышения мировые цены на нефть снова упали.
Мировые цены на нефть резко снизились
Оперативные данные электронных торгов говорят о снижении мировых цен на нефть.
Мировые цены на нефть резко взлетели
Оперативные данные электронных торгов говорят о стремительном росте мировых цен на нефть. Эксперты это оправдывают обнародованной информацией о сокращении запасов в США.