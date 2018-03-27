Оперативные данные электронных торгов говорят о тенденции снижении мировых цен на нефть.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне опустились до $69,04 за баррель.

Майские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились до $64,84 за баррель.

Ранее мы сообщали, что Украина вырвалась в лидеры по продаже оружия.