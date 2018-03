Представители британской телекомпании ITV установили на крыше своего офисного центра скульптурную композицию из 84 статуй, изображающих мужчин, собирающихся спрыгнуть вниз. Об этом сообщает CNN.

Фигуры установлены в рамках социального "Проекта 84", который посвящен предотвращению самоубийств среди мужчин младше 45 лет. По статистике, на эту демографическую группу приходится большинство случаев добровольного ухода из жизни в Соединенном Королевстве.

Авторы "Проекта 84" также опубликовали в интернете петицию, призывающую британские власти совершенствовать программы профилактики самоубийств. Закон, определяющий самоубийство как уголовное преступление, действовал в Соединенном Королевстве вплоть до 1961 года.

I noticed some statues on top of the ITV Tower last night, which are in fact there for #project84 - a suicide prevention campaign. A powerful image. They may feature on #ThisMorning pic.twitter.com/cakZfv6z9N