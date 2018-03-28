Бельгия решила выслать российского дипломата [ Редактировать ]
Правительство Бельгии решило выслать из страны одного российского дипломата в ответ на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает AFP.
"Бельгия высылает одного российского дипломата в связи с отравлением шпиона в Британии", - говорится в сообщении.
#BREAKING Belgium to expel one Russian diplomat over UK spy poisoning, says PM— AFP news agency (@AFP) 27 марта 2018 г.
Напомним, в США выдвинули новое обвинение России.
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