Правительство Бельгии решило выслать из страны одного российского дипломата в ответ на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает AFP.

"Бельгия высылает одного российского дипломата в связи с отравлением шпиона в Британии", - говорится в сообщении.

#BREAKING Belgium to expel one Russian diplomat over UK spy poisoning, says PM