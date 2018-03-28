В Киеве на Харьковском шоссе, возле Института химии, столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Киев Оперативный.

В сообщении говорится, ДТП произошло около 21:00. На видео, которое опубликовали в комментариях видно, что водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в движущейся напротив микроавтобус.

Ранее мы писали о том, что под Харьковом произошло масштабное ДТП.