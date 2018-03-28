В Киеве произошло жуткое ДТП: обломки автомобилей разлетелись по дороге [ Редактировать ]
В Киеве на Харьковском шоссе, возле Института химии, столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Киев Оперативный.
В сообщении говорится, ДТП произошло около 21:00. На видео, которое опубликовали в комментариях видно, что водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в движущейся напротив микроавтобус.
Ранее мы писали о том, что под Харьковом произошло масштабное ДТП.
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