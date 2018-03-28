28 марта: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
28 марта - 87-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 278 дней.
Именины 28 марта
Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей.
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