Пожар в Кемерово: учителя сгоревших детей посадят [ Редактировать ]
Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.
Момент возгорания ТЦ попал на видео.
Названа причина масштабного пожара и стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.
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