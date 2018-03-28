Когда вспыхнул пожар, дети оказались в одиночестве.

Учителю, покинувшему детей во время киносеанса в сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, грозит лишение свободы.

По предварительным данным, сопровождающие детей в Кемерово - учитель и несколько родителей - во время киносеанса вышли из зала и отправились за покупками. Когда вспыхнул пожар, дети оказались в одиночестве за закрытыми дверьми.

Теперь педагогу грозит уголовная ответственность за оставление детей в опасности, передает российский телеканал "Москва 24".

Класс этого учителя убыл небольшой и очень дружный. Отмечать начало каникул поехали почти полным составом. Дома остались лишь двое ребят. Еще пара ушла до начала сеанса.