Екс-очільника СБУ залишать під вартою [ Редактировать ]
Колишній очільник київського СБУ Олександр Щоголєв залишиться в СІЗО ще на 2 місяці. Так вирішив Шевченківський райсуд столиці.
Щоголєва підозрюють у причетності до вбивств майданівців та організації підпалу Будинку профспілок. Прокурори стверджують - саме він ухвалив рішення щодо проведення антитерористичної операції на Майдані. Натомість адвокати запевняють - співробітники СБУ й особисто Щоголєв в розгоні та підпалі - участі не брали.
"Произошло то, что происходит уже на протяжении 3 лет. Каждые 2 месяца моему подзащитному продлевают меру пресечения в виде задержания под стражей. Причем мы, как защита, предоставляем и фактическое, и теоретическое обоснование отсутствия необходимости задержания человека под стражей", - говорить Валентин Рибін, адвокат.
"Інкриміновані злочини обвинувачуваний вчиняв із іншими високопосадовцями Ці співучасники на даний час переховуються від слідства і суду, знаходяться на території РФ, або на непыдконтрольный території республліки Крим. І у випадку незастосування запобіжного заходу до Щоголєва можуть йому сприяти переховуватися від розгляду даного провадження", - пояснює Олександр Супрун,прокурор.
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