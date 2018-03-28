На Сумщині у ДТП потрапив шкільний автобус [ Редактировать ]
На Сумщині перекинувся шкільний автобус. Травмована одна старшокласниця, дівчину ушпиталили.
Загалом, на момент дорожньої пригоди, у маршрутці перебували 7 дітей та троє дорослих. Рятувальники витягли з кювету перекинутий автобус і відбуксували на безпечну ділянку.
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