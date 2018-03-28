Українські митники вилучили Євангеліє [ Редактировать ]
На кордоні з Румунією українські митники вилучили Євангеліє, надруковане 1915 року.
Незадекларований антикваріат виявили під час обшуку вантажівки, яка прямувала транзитом - з Росії до Туреччини. На водія прикордонники склали протокол - про порушення митних правил.
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