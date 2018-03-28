В Кропивницкой психбольнице продавали справки о невменяемости [ Редактировать ]
В Кропивницком заведующий отделением психиатрической больницы выдавал фиктивные справки о невменяемости.
Так, при получении взятки в размере 5 тысяч гривен поймали заведующего отделением 13-й Кировоградской областной психиатрической больницы Сергея Макаренко, сообщает департамент коммуникаций Нацполиции.
Взятку медик требовал от жителя областного центра за оформление соответствующей медицинской документации и дальнейшее содействие по вынесению медицинской комиссией решения о невменяемости лица.
Ранее сообщалось, что чиновница требовала от инвалида взятку $1500 в Мариуполе.
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