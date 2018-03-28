Врач брал 5 тысяч гривен "за справочку".

В Кропивницком заведующий отделением психиатрической больницы выдавал фиктивные справки о невменяемости.

Так, при получении взятки в размере 5 тысяч гривен поймали заведующего отделением 13-й Кировоградской областной психиатрической больницы Сергея Макаренко, сообщает департамент коммуникаций Нацполиции.

Взятку медик требовал от жителя областного центра за оформление соответствующей медицинской документации и дальнейшее содействие по вынесению медицинской комиссией решения о невменяемости лица.

Ранее сообщалось, что чиновница требовала от инвалида взятку $1500 в Мариуполе.