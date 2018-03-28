У Новокузнецьку вшанували пам'ять про загиблих під час пожежі в Кемерові [ Редактировать ]
Жителі російського Новокузнецька запустили в небо білі повітряні кулі, вшановуючи пам'ять про загиблих під час пожежі торгового центру в Кемерові.
Затримані керівники кемеровського торгового центру під час допиту припустили, що причиною пожежі міг бути підпал. Прокуратура оголосила їм звинувачення. Нагадаю, за офіційними даними, під час пожежі торгового центру згоріли 64 людини, серед них - 41 дитина.
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