Новинський висловив слова співчуття рідним загиблих в Кемерові [ Редактировать ]
Під посольством Російської Федерації у Києві - букети квітів та дитячі іграшки. Свої співчуття рідним та близьким загиблих в Кемерові висловив народний депутат від фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський.
"У горя нет границ, у горя нет национальности. Тем более когда слышишь, что погибло такое огромное количество детей. Какое сердце не дрогнет при этом известии? Даже самое твердое и жесткое сердце будет плакать", - сказав Вадим Новинський, народний депутат, "Опозиційний блок".
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