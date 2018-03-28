Общее количество пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово выросло до 76 после того, как еще восемь человек обратились за помощью к врачам.

На данный момент число погибших - 64 человека, из которых 41 - дети. Опознаны тела лишь 27-ми.

"Пожар унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Опознаны тела 27 погибших", - передает агенство ТАСС.

В больницах остаются 14 человек, среди них двое детей. Еще 62 пострадавшим, среди которых 25 детей, медицинская помощь оказана амбулаторно.