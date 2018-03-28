Власти Тернополя приняли решение отказаться от маршруток. Вместо них будут использоваться большие автобусы, сообщает Левый берег.

Как рассказал городской голова Тернополя Сергей Надал, в городе будут работать 110-120 автобусов на газе, рассчитанных на 80-100 мест.

"Это, во-первых, удешевит их эксплуатацию. Во-вторых, значительно улучшит экологическую ситуацию в городе из-за уменьшения выбросов в атмосферу", – сказал мэр.

Первые большие автобусы планируют выпустить на маршруты через за несколько месяцев. Произойдет это благодаря договору лизинга, которое должно заключить коммунальное предприятие Тернопольэлектротранс.

Напомним, что в центре Тернополя мужчина умер посреди проезжей части.