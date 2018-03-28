Мужчина с пистолетом набросился на работников скорой помощи в Киеве во дворе дома на улице Зодчих 80-А.

Владелец автомобиля Toyota припарковал свою машину таким образом, что она заблокировала проезд прибывшей на вызов скорой помощи, сообщает dtp.kiev.ua.

На замечание медиков, мужчина, который находился в салоне Toyota, выскочил из иномарки, вытащил водителя скорой помощи и начал избивать его. При этом в руке у злоумышленника был пистолет, но мужчина не успел им воспользоваться.

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